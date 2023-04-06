Вилкова (Миногина) Анна
Место рождения
Дата рождения24.07.1820
Дата смерти12.09.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Прасковья
Дочь: Вилкова Матрена
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Сын: Вилковъ Павелъ
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Сын: Вилковъ Федоръ
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Дочь: Колбинцева Евдокия
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Сын: Вилковъ Родионъ
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Дочь: Лаптева Федосья
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Сын: Вилковъ Николай
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Дочь: Гурентьева Варвара
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Сын: Вилковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Сын: Вилковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Сын: Вилковъ Николай
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Дочь: Мамыкина Наталья
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Дочь: Лаптева Фиона
Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ