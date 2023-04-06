Вилкова (Миногина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Миногина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.07.1820

Дата смерти

12.09.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1820

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1842

Муж: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Рождение ребёнка
06.11.1842

Дочь: Вилкова Матрена

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Вилковъ Павелъ

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1845

Сын: Вилковъ Федоръ

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1846

Дочь: Колбинцева Евдокия

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1848

Сын: Вилковъ Родионъ

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1849

Дочь: Лаптева Федосья

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1852

Сын: Вилковъ Николай

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1854

Дочь: Гурентьева Варвара

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1857

Сын: Вилковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1859

Сын: Вилковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Вилковъ Николай

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1861

Дочь: Мамыкина Наталья

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Фиона

Отец ребёнка: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Смерть
12.09.1866
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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