Лаптева (Вилкова) Федосья
Место рождения
Дата рождения27.05.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1849
Отец: Вилковъ Тихонъ Степановъ
Мать: Вилкова Анна
Бракосочетание
24.01.1868
Муж: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
14.07.1872
Сын: Лаптевъ Степанъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
29.03.1875
Дочь: Чекалова Мария
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лаптевъ Антонъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
04.04.1880
Сын: Лаптевъ Георгий
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Щипакина Прасковья
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.06.1888
Сын: Лаптевъ Александръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лаптева Василиса
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.06.1891
Сын: Лаптевъ Петръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптевъ Григорий
Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма