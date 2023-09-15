Лаптева (Вилкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Вилкова) Федосья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.05.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1849

Отец: Вилковъ Тихонъ Степановъ

Мать: Вилкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1868

Муж: Лаптевъ Кузьма

Рождение ребёнка
14.07.1872

Сын: Лаптевъ Степанъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1875

Дочь: Чекалова Мария

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лаптевъ Антонъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Рождение ребёнка
04.04.1880

Сын: Лаптевъ Георгий

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Щипакина Прасковья

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Рождение ребёнка
02.06.1888

Сын: Лаптевъ Александръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лаптева Василиса

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Рождение ребёнка
09.06.1891

Сын: Лаптевъ Петръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптевъ Григорий

Отец ребёнка: Лаптевъ Кузьма

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