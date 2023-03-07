Миногина (Шибаева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Шибаевъ Михаилъ
Мать: Шибаева Улита
Бракосочетание
19.01.1815
Муж: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1817
Сын: Миногинъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.07.1820
Дочь: Вилкова Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Миногинъ Егоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Перехватова Марфа
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Миногинъ Никита
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.07.1834
Дочь: Емельянова Елена
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ