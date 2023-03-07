Миногина (Шибаева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Шибаева) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Шибаевъ Михаилъ

Мать: Шибаева Улита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1815

Муж: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Миногинъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1820

Дочь: Вилкова Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Миногинъ Егоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Перехватова Марфа

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Миногинъ Никита

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1834

Дочь: Емельянова Елена

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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