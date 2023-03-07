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Миногинъ Никита

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1852

Сын: Миногинъ Алексей (Иванъ)

Мать ребёнка: Миногина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1853

Дочь: Миногина Прасковья

Мать ребёнка: Миногина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1854

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1855

Сын: Миногинъ Матвей

Мать ребёнка: Миногина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1857

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Миногина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1859

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Дарья

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