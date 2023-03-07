Миногинъ Никита
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
04.10.1852
Мать ребёнка: Миногина Дарья
Рождение ребёнка
16.10.1853
Дочь: Миногина Прасковья
Мать ребёнка: Миногина Дарья
Рождение ребёнка
01.12.1854
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Дарья
Рождение ребёнка
14.11.1855
Сын: Миногинъ Матвей
Мать ребёнка: Миногина Дарья
Рождение ребёнка
23.03.1857
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Миногина Дарья
Рождение ребёнка
13.04.1859
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Дарья