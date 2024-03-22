Миногина (Григорьева) Дарья
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Григорьевъ Зотей
Мать: Григорьева Анисья
Рождение ребёнка
04.10.1852
Отец ребёнка: Миногинъ Никита
Рождение ребёнка
16.10.1853
Дочь: Миногина Прасковья
Отец ребёнка: Миногинъ Никита
Рождение ребёнка
01.12.1854
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Никита
Рождение ребёнка
14.11.1855
Сын: Миногинъ Матвей
Отец ребёнка: Миногинъ Никита
Рождение ребёнка
23.03.1857
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Никита
Рождение ребёнка
13.04.1859
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Никита