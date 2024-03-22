Миногина (Григорьева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Григорьева) Дарья

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Григорьевъ Зотей

Мать: Григорьева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1852

Сын: Миногинъ Алексей (Иванъ)

Отец ребёнка: Миногинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1853

Дочь: Миногина Прасковья

Отец ребёнка: Миногинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1854

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1855

Сын: Миногинъ Матвей

Отец ребёнка: Миногинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1857

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1859

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Никита

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