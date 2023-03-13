Григорьевъ Зотей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьевъ Зотей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

21.04.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Григорий Мартьяновъ

Мать: Аксинья Петрова

Бракосочетание
24.01.1809

Жена: Григорьева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Григорьева Маремьяна

Мать ребёнка: Григорьева Анисья

Рождение ребёнка
13.12.1814

Сын: Григорьевъ Данила

Мать ребёнка: Григорьева Анисья

Рождение ребёнка
17.04.1816

Дочь: Кофейникова Марья

Мать ребёнка: Григорьева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1820

Дочь: Серкова Афимья

Мать ребёнка: Григорьева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Григорьевъ Карпъ

Мать ребёнка: Григорьева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Миногина Дарья

Мать ребёнка: Григорьева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Мать ребёнка: Григорьева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.04.1851
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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