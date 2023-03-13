Григорьевъ Зотей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти21.04.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Григорий Мартьяновъ
Мать: Аксинья Петрова
Бракосочетание
24.01.1809
Жена: Григорьева Анисья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Григорьева Маремьяна
Мать ребёнка: Григорьева Анисья
Рождение ребёнка
13.12.1814
Сын: Григорьевъ Данила
Мать ребёнка: Григорьева Анисья
Рождение ребёнка
17.04.1816
Дочь: Кофейникова Марья
Мать ребёнка: Григорьева Анисья
Рождение ребёнка
14.09.1820
Дочь: Серкова Афимья
Мать ребёнка: Григорьева Анисья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Григорьевъ Карпъ
Мать ребёнка: Григорьева Анисья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Миногина Дарья
Мать ребёнка: Григорьева Анисья
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Мать ребёнка: Григорьева Анисья
Смерть
21.04.1851