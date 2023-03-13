Аксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Григорьевъ Зотей

Отец ребёнка: Григорий Мартьяновъ

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Суровцова Василиса (Незак.)

Отец ребёнка: Иванъ

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Денисова Варвара (незак.)

Отец ребёнка: Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Мартьяновъ

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