Аксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Григорьевъ Зотей
Отец ребёнка: Григорий Мартьяновъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Суровцова Василиса (Незак.)
Отец ребёнка: Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Денисова Варвара (незак.)
Отец ребёнка: Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Мартьяновъ