Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Суровцова Василиса (Незак.)

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Денисова Варвара (незак.)

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петрова

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