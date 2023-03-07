Миногинъ Тимоѳей
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1836
Сын: Миногинъ Степанъ
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
19.05.1838
Дочь: Гудомарова Гликерья
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
21.10.1840
Сын: Миногинъ Яковъ
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
07.04.1843
Дочь: Миногина Ирина
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
18.03.1846
Дочь: Ленкова Александра
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
13.04.1848
Сын: Миногинъ Василій
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
24.07.1849
Сын: Миногинъ Романъ
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
26.02.1853
Дочь: Колбинцева Евдокія
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
18.05.1856
Дочь: Миногина Елена
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Ксенія