Миногинъ Тимоѳей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногинъ Тимоѳей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Миногинъ Степанъ

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1838

Дочь: Гудомарова Гликерья

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1840

Сын: Миногинъ Яковъ

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1843

Дочь: Миногина Ирина

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1846

Дочь: Ленкова Александра

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1848

Сын: Миногинъ Василій

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1849

Сын: Миногинъ Романъ

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1853

Дочь: Колбинцева Евдокія

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1856

Дочь: Миногина Елена

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Ксенія

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