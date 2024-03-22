Миногина (Евдокимова) Ксенія
Место рождения
Дата рождения20.01.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1815
Отец: Евдокимовъ Андрей
Мать: Евдокимова Катерина
Рождение ребёнка
01.01.1836
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
19.05.1838
Дочь: Гудомарова Гликерья
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
21.10.1840
Сын: Миногинъ Яковъ
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
07.04.1843
Дочь: Миногина Ирина
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
18.03.1846
Дочь: Ленкова Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
13.04.1848
Сын: Миногинъ Василій
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
24.07.1849
Сын: Миногинъ Романъ
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
26.02.1853
Дочь: Колбинцева Евдокія
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
18.05.1856
Дочь: Миногина Елена
Отец ребёнка: Миногинъ Тимоѳей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Тимоѳей