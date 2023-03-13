Евдокимова (Шерстнева) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти22.04.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Шерстневъ Василий
Мать: Шерстнева Дарья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1804
Сын: Евдокимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1805
Сын: Евдокимовъ Карпъ
Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей
Рождение ребёнка
07.03.1809
Сын: Евдокимовъ Василий
Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1812
Сын: Евдокимовъ Степанъ
Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей
Рождение ребёнка
20.01.1815
Дочь: Миногина Ксенія
Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Евдокимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимовъ Андрей
Смерть
22.04.1848