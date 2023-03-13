Евдокимова (Шерстнева) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Шерстнева) Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

22.04.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шерстневъ Василий

Мать: Шерстнева Дарья

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Евдокимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей

Рождение ребёнка
1805

Сын: Евдокимовъ Карпъ

Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1809

Сын: Евдокимовъ Василий

Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Евдокимовъ Степанъ

Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1815

Дочь: Миногина Ксенія

Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Евдокимовъ Федоръ

Отец ребёнка: Евдокимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимовъ Андрей

Смерть
22.04.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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