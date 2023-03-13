Шерстнева (Любимова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Любимова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Любимовъ Тимофей

Мать: Любимова Варвара

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокимова Катерина

Отец ребёнка: Шерстневъ Василий

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мыногина Прасковья

Отец ребёнка: Шерстневъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1785

Сын: Шерстневъ Афонасий

Отец ребёнка: Шерстневъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1788

Сын: Шерстневъ Родионъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шерстневъ Дмитрий

Отец ребёнка: Шерстневъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1799

Дочь: Шерснева Фекла

Отец ребёнка: Шерстневъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1799

Сын: Шерсневъ Иванъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстневъ Василий

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