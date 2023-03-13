Шерстнева (Любимова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Любимовъ Тимофей
Мать: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокимова Катерина
Отец ребёнка: Шерстневъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мыногина Прасковья
Отец ребёнка: Шерстневъ Василий
Рождение ребёнка
05.07.1785
Сын: Шерстневъ Афонасий
Отец ребёнка: Шерстневъ Василий
Рождение ребёнка
01.04.1788
Сын: Шерстневъ Родионъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шерстневъ Дмитрий
Отец ребёнка: Шерстневъ Василий
Рождение ребёнка
20.09.1799
Дочь: Шерснева Фекла
Отец ребёнка: Шерстневъ Василий
Рождение ребёнка
20.09.1799
Сын: Шерсневъ Иванъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстневъ Василий