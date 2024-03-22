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Любимова Варвара

Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Андрей

Мать: не указана

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1734

Сын: Любимовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Любимовъ Петръ

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1751

Сын: Любимовъ Кононъ

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Любимовъ Онофрей

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Шерстнева Дарья

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1759

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Тимофей

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