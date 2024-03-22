Любимова Варвара
Место рождения
Дата рождения1718
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734
Сын: Любимовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1745
Сын: Любимовъ Петръ
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1751
Сын: Любимовъ Кононъ
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1753
Сын: Любимовъ Онофрей
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Шерстнева Дарья
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1759
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Тимофей