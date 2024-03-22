Евдокимовъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Евдокимовъ Афонасей
Мать: Евдокимова Устинья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евдокимова Катерина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Евдокимовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Евдокимова Катерина
Рождение ребёнка
1805
Сын: Евдокимовъ Карпъ
Мать ребёнка: Евдокимова Катерина
Рождение ребёнка
07.03.1809
Сын: Евдокимовъ Василий
Мать ребёнка: Евдокимова Катерина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Евдокимовъ Степанъ
Мать ребёнка: Евдокимова Катерина
Рождение ребёнка
20.01.1815
Дочь: Миногина Ксенія
Мать ребёнка: Евдокимова Катерина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Евдокимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Евдокимова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Катерина