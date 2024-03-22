Евдокимовъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимовъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Евдокимовъ Афонасей

Мать: Евдокимова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евдокимова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Евдокимовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Евдокимова Катерина

Рождение ребёнка
1805

Сын: Евдокимовъ Карпъ

Мать ребёнка: Евдокимова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1809

Сын: Евдокимовъ Василий

Мать ребёнка: Евдокимова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Евдокимовъ Степанъ

Мать ребёнка: Евдокимова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1815

Дочь: Миногина Ксенія

Мать ребёнка: Евдокимова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Евдокимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Евдокимова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Катерина

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