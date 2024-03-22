Миногинъ Романъ
Место рождения
Дата рождения24.07.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1849
Отец: Миногинъ Тимоѳей
Мать: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Миногинъ Илія
Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
08.09.1884
Сын: Миногинъ Їоакимъ
Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Миногинъ Николай
Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно