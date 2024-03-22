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Миногинъ Романъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.07.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1849

Отец: Миногинъ Тимоѳей

Мать: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Миногинъ Илія

Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.09.1884

Сын: Миногинъ Їоакимъ

Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Миногинъ Николай

Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Анастасия Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Анастасия Михайлова

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