Гудомарова (Миногина) Гликерья
Место рождения
Дата рождения19.05.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1838
Отец: Миногинъ Тимоѳей
Мать: Миногина Ксенія
Бракосочетание
24.01.1860
Муж: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1860
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.05.1862
Сын: Гудомаровъ Николай
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.02.1866
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.12.1867
Сын: Гудомаровъ Игнатий
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ