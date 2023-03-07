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Гудомарова (Миногина) Гликерья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.05.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1838

Отец: Миногинъ Тимоѳей

Мать: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1860

Муж: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1860

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1862

Сын: Гудомаровъ Николай

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1866

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1867

Сын: Гудомаровъ Игнатий

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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