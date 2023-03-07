Гудомаровъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения?.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1838
Отец: Гудомаровъ Илья
Мать: Гудомарова Лукерья
Бракосочетание
24.01.1860
Жена: Гудомарова Гликерья
Рождение ребёнка
01.11.1860
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гудомарова Гликерья
Рождение ребёнка
02.05.1862
Сын: Гудомаровъ Николай
Мать ребёнка: Гудомарова Гликерья
Рождение ребёнка
02.02.1866
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Гудомарова Гликерья
Рождение ребёнка
16.12.1867
Сын: Гудомаровъ Игнатий
Мать ребёнка: Гудомарова Гликерья