Шибаева (Лешина) Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШибаева (Лешина) Улита

Шибаева (Лешина) Улита

avatar

Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Левшинъ Афонасий

Мать: Левшина Авдотья Родионова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шибаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Трубина Агрофена

Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1788

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Миногина Прасковья

Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Базлова Ирина

Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаевъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close