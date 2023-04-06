Шибаева (Лешина) Улита
Место рождения
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Левшинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шибаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Трубина Агрофена
Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.11.1788
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Миногина Прасковья
Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Базлова Ирина
Отец ребёнка: Шибаевъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибаевъ Михаилъ