Ляпкина (Миногина) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Миногина) Прасковія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

20.04.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Миногинъ Сергей

Мать: Миногина Агрофена

Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Рождение ребёнка
27.09.1836

Сын: Ляпкинъ Ботковъ Иванъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1837

Сын: Ляпкинъ Андрей

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1839

Дочь: Попкова Наталія

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1841

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1844

Сын: Ляпкинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1846

Дочь: Ляпкина Матрона

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1847

Дочь: Ляпкина Ульяна

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1849

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1850

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1853

Сын: Ляпкинъ Матвѣй

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.04.1867
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ удушья
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