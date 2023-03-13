Ляпкина (Миногина) Прасковія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти20.04.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Миногинъ Сергей
Мать: Миногина Агрофена
Бракосочетание
?.01.1834
Рождение ребёнка
27.09.1836
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
14.10.1837
Сын: Ляпкинъ Андрей
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
25.08.1839
Дочь: Попкова Наталія
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
07.11.1841
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
15.01.1844
Сын: Ляпкинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
29.03.1846
Дочь: Ляпкина Матрона
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
19.12.1847
Дочь: Ляпкина Ульяна
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
01.07.1849
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
09.11.1850
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Рождение ребёнка
04.08.1853
Сын: Ляпкинъ Матвѣй
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ботковъ Тимоѳѣй
Смерть
20.04.1867
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ удушья