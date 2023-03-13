Миногина (Зубкова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Зубкова) Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Зубковъ Тимофей

Мать: Зубкова Ефросинья

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1800

Дочь: Самарина Афимья

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1804

Дочь: Миногина Василиса

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1814

Сын: Миногинъ Евстафий

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ляпкина Прасковія

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Сергей

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