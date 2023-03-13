Миногина (Зубкова) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Зубковъ Тимофей
Мать: Зубкова Ефросинья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
1796
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
14.07.1800
Дочь: Самарина Афимья
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
07.08.1804
Дочь: Миногина Василиса
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
19.09.1814
Сын: Миногинъ Евстафий
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ляпкина Прасковія
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Сергей