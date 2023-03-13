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(Миногина) Прасковья
(Миногина) Прасковья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Миногинъ Сергей
1752 г.р.
Мать
Миногина (Зубкова) Агрофена
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Миногинъ Сергей
Мать:
Миногина Агрофена
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