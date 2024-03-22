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Миногинъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

?.11.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1821

Жена: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Миногинъ Егоръ

Мать ребёнка: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Миногинъ Андреянъ

Мать ребёнка: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Миногинъ Миронъ

Мать ребёнка: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Щипакина Авдотья

Мать ребёнка: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Миногинъ Лавръ

Мать ребёнка: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.11.1835
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1845

Сын: Миногинъ Федоръ

Мать ребёнка: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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