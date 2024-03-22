Миногинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти?.11.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Прасковья
Бракосочетание
30.01.1821
Жена: Миногина Фекла
Рождение ребёнка
1823
Сын: Миногинъ Егоръ
Мать ребёнка: Миногина Фекла
Рождение ребёнка
1829
Сын: Миногинъ Андреянъ
Мать ребёнка: Миногина Фекла
Рождение ребёнка
1831
Сын: Миногинъ Миронъ
Мать ребёнка: Миногина Фекла
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Щипакина Авдотья
Мать ребёнка: Миногина Фекла
Рождение ребёнка
19.08.1834
Сын: Миногинъ Лавръ
Мать ребёнка: Миногина Фекла
Смерть
?.11.1835
Рождение ребёнка
05.06.1845
Сын: Миногинъ Федоръ
Мать ребёнка: Миногина Фекла