Щипакина (Миногина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Миногина) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Дата смерти

06.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Миногинъ Андрей

Мать: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1854

Муж: Щипакинъ Алексей

Рождение ребёнка
06.01.1855

Дочь: Щипакина Аполлинария

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.10.1856

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Рождение ребёнка
19.02.1858

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1860

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1863

Дочь: Кувшинова Наталья

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1866

Дочь: Лешина Евдокия

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сильверстова Агриппина

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Смерть
06.02.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ эмфиземы легкихъ
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