Щипакина (Миногина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти06.02.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Миногинъ Андрей
Мать: Миногина Фекла
Бракосочетание
24.01.1854
Муж: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
06.01.1855
Дочь: Щипакина Аполлинария
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
?.10.1856
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
19.02.1858
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
15.09.1860
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
22.08.1863
Дочь: Кувшинова Наталья
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
26.02.1866
Дочь: Лешина Евдокия
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сильверстова Агриппина
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Смерть
06.02.1907
Причина смерти: Отъ эмфиземы легкихъ