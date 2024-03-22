Миногина (Самарина) Фекла
Место рождения
Дата рождения1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Самаринъ Шашковъ Василий
Мать: Самарина Стефанида
Бракосочетание
30.01.1821
Муж: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
1823
Сын: Миногинъ Егоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Миногинъ Андреянъ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
1831
Сын: Миногинъ Миронъ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Щипакина Авдотья
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
19.08.1834
Сын: Миногинъ Лавръ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
05.06.1845
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей