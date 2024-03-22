Миногина (Самарина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Самарина) Фекла

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Самаринъ Шашковъ Василий

Мать: Самарина Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1821

Муж: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Миногинъ Егоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Миногинъ Андреянъ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Миногинъ Миронъ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Щипакина Авдотья

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Миногинъ Лавръ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1845

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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