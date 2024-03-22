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Миногинъ Андреянъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

12.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Миногинъ Андрей

Мать: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1866
безсрочный солдатъ
Бракосочетание
28.09.1879

Жена: Башкирова Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Миногинъ Леонтій

Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья

Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Кувшинова Евдокія

Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Григорьева Анастасія

Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья

Смерть
12.04.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Старости
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