Миногинъ Андреянъ
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти12.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Миногинъ Андрей
Мать: Миногина Фекла
Работа или профессия
1866
безсрочный солдатъ
Бракосочетание
28.09.1879
Рождение ребёнка
30.05.1880
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1881
Сын: Миногинъ Леонтій
Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Кувшинова Евдокія
Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Григорьева Анастасія
Мать ребёнка: Башкирова Миногина Прасковья
Смерть
12.04.1916
Причина смерти: Старости