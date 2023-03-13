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Башкирова Миногина Прасковья

Место рождения

Старая детянка

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Яковъ

Мать: не указана

Старая детянка
Бракосочетание
28.09.1879

Муж: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Миногинъ Леонтій

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Кувшинова Евдокія

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Григорьева Анастасія

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Смерть
Неизвестно
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