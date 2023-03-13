Башкирова Миногина Прасковья
Место рожденияСтарая детянка
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Яковъ
Старая детянка
Бракосочетание
28.09.1879
Муж: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
30.05.1880
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Миногинъ Леонтій
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Кувшинова Евдокія
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Григорьева Анастасія
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Смерть
Неизвестно