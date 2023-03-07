Кувшинова (Миногина) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Миногина) Евдокія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884

Отец: Миногинъ Андреянъ

Мать: Башкирова Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.10.1901

Муж: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1905

Дочь: Кувшинова Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Кувшиновъ Константинъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1916

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1918

Сын: Кувшиновъ Анатолий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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