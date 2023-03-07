Кувшинова (Миногина) Евдокія
Место рождения
Дата рождения25.02.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884
Отец: Миногинъ Андреянъ
Бракосочетание
10.10.1901
Муж: Кувшиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
23.02.1905
Дочь: Кувшинова Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
07.06.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
16.09.1911
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
08.06.1914
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
08.10.1916
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
23.10.1918
Сын: Кувшиновъ Анатолий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евгеній