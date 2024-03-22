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Миногинъ Лавръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.08.1834

Дата смерти

20.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1834

Отец: Миногинъ Андрей

Мать: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.02.1864

Жена: Миногина Любовъ

Рождение ребёнка
03.01.1865

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1866

Сын: Миногинъ Сергей

Мать ребёнка: Миногина Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мамыкина Арина

Мать ребёнка: Миногина Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипакина Агафья

Мать ребёнка: Миногина Любовъ

Смерть
20.08.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ порока сердца
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