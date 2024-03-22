Миногинъ Лавръ
Место рождения
Дата рождения19.08.1834
Дата смерти20.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1834
Отец: Миногинъ Андрей
Мать: Миногина Фекла
Бракосочетание
16.02.1864
Жена: Миногина Любовъ
Рождение ребёнка
03.01.1865
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Любовъ
Рождение ребёнка
06.10.1866
Сын: Миногинъ Сергей
Мать ребёнка: Миногина Любовъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мамыкина Арина
Мать ребёнка: Миногина Любовъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипакина Агафья
Мать ребёнка: Миногина Любовъ
Смерть
20.08.1911
Причина смерти: Отъ порока сердца