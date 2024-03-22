Мамыкина (Миногина) Арина
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Миногинъ Лавръ
Мать: Миногина Любовъ
Бракосочетание
03.02.1899
Муж: Мамыкинъ Афонасій
Рождение ребёнка
22.11.1899
Сын: Мамыкинъ Василій
Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій
Рождение ребёнка
29.03.1901
Сын: Мамыкинъ Никита
Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій
Рождение ребёнка
07.03.1903
Дочь: Севастьянова Клавдия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій
Рождение ребёнка
13.04.1906
Дочь: Мамыкинъ Василиса
Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій
Рождение ребёнка
20.03.1907
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій
Смерть
1953