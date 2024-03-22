Мамыкина (Миногина) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Миногина) Арина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1873

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Миногинъ Лавръ

Мать: Миногина Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Мамыкинъ Афонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Мамыкинъ Василій

Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1901

Сын: Мамыкинъ Никита

Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1903

Дочь: Севастьянова Клавдия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1906

Дочь: Мамыкинъ Василиса

Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Афонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1953
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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