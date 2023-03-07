Севастьянова (Мамыкина) Клавдия
Место рождения
Дата рождения07.03.1903
Дата смерти31.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903
Отец: Мамыкинъ Афонасій
Мать: Мамыкина Арина
Рождение ребёнка
29.12.1921
Сын: Севастьянов Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.07.1925
Сын: Севастьянов Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.08.1927
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1932
Сын: Севастьянов Геннадий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1937
Сын: Севастьянов Валентин
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Смерть
31.10.1980