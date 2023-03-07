Севастьянова (Мамыкина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Мамыкина) Клавдия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.03.1903

Дата смерти

31.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903

Отец: Мамыкинъ Афонасій

Мать: Мамыкина Арина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1921

Сын: Севастьянов Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1925

Сын: Севастьянов Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1927

Сын: Севастьянов Александр

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Севастьянов Геннадий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Севастьянов Валентин

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.10.1980
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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