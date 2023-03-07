Севастьянов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Валентин

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1937

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Севастьяновъ Михаилъ

Мать: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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