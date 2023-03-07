Севастьянов Валентин
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Севастьяновъ Михаилъ
Мать: Севастьянова Клавдия
Рождение ребёнка
22.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2010