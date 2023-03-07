Севастьяновъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения08.11.1898
Дата смерти30.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898
Отец: Севастьяновъ Михаилъ
Мать: Севастьянова Ольга
Крещение
09.11.1898
Рождение ребёнка
29.12.1921
Сын: Севастьянов Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия
Рождение ребёнка
23.07.1925
Сын: Севастьянов Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия
Рождение ребёнка
06.08.1927
Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Севастьянов Геннадий
Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Севастьянов Валентин
Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия
Рождение ребёнка
22.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия
Смерть
30.01.1972
Похороны
Неизвестно