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Севастьяновъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.11.1898

Дата смерти

30.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898

Отец: Севастьяновъ Михаилъ

Мать: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
09.11.1898
Рождение ребёнка
29.12.1921

Сын: Севастьянов Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1925

Сын: Севастьянов Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1927

Сын: Севастьянов Александр

Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Севастьянов Геннадий

Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Севастьянов Валентин

Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.01.1972
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
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