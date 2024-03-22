Севастьяновъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения07.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1864
Отец: Севастьяновъ Яковъ
Мать: Севастьянова Марина
Рождение ребёнка
05.07.1888
Сын: Севастьянов Андрей
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
28.11.1893
Сын: Севастьянов Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
08.11.1898
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
28.04.1901
Сын: Севастьяновъ Максимъ
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
05.12.1904
Сын: Севастьяновъ Павелъ
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
22.12.1908
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Ольга