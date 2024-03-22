Севастьяновъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1864

Отец: Севастьяновъ Яковъ

Мать: Севастьянова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1888

Сын: Севастьянов Андрей

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1893

Сын: Севастьянов Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1898

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1901

Сын: Севастьяновъ Максимъ

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1904

Сын: Севастьяновъ Павелъ

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1908

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Ольга

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