Севастьяновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения22.12.1908
Дата смерти12.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1908
Отец: Севастьяновъ Михаилъ
Мать: Севастьянова Ольга
Рождение ребёнка
21.11.1944
Мать ребёнка: Севостьянова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севостьянова Зоя Александровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1991
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище