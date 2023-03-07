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Севастьяновъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.12.1908

Дата смерти

12.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1908

Отец: Севастьяновъ Михаилъ

Мать: Севастьянова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1944

Сын: Севостьянова Анатолий

Мать ребёнка: Севостьянова Зоя Александровна

Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севостьянова Зоя Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Зоя Александровна

Смерть
12.02.1991
Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище
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