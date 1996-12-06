Севостьянова Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1924
Дата смерти06.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1944
Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьяновъ Степанъ
Смерть
06.12.1996
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище