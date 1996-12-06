Севостьянова Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1924

Дата смерти

06.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1944

Сын: Севостьянова Анатолий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ

Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Степанъ

Смерть
06.12.1996
Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище
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