Севастьянова (Еремѣева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти23.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Еремѣевъ Григорій
Мать: Еремѣева Екатерина
Рождение ребёнка
05.07.1888
Сын: Севастьянов Андрей
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
28.11.1893
Сын: Севастьянов Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.11.1898
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
28.04.1901
Сын: Севастьяновъ Максимъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
05.12.1904
Сын: Севастьяновъ Павелъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.12.1908
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьяновъ Михаилъ
Смерть
23.03.1918
Причина смерти: Брюшнго тифа