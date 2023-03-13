Севастьянова (Еремѣева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Еремѣева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

23.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Еремѣевъ Григорій

Мать: Еремѣева Екатерина

Рождение ребёнка
05.07.1888

Сын: Севастьянов Андрей

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1893

Сын: Севастьянов Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1898

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1901

Сын: Севастьяновъ Максимъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1904

Сын: Севастьяновъ Павелъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1908

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Михаилъ

Смерть
23.03.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Брюшнго тифа
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