Севастьянов Александр
Место рождения
Дата рождения06.08.1927
Дата смерти29.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1927
Отец: Севастьяновъ Михаилъ
Мать: Севастьянова Клавдия
Рождение ребёнка
11.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.04.2002