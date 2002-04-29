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Севастьянов Александр

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.08.1927

Дата смерти

29.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1927

Отец: Севастьяновъ Михаилъ

Мать: Севастьянова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.04.2002
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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