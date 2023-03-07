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Миногина (Зайцева) Любовъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1843

Отец: Зайцевъ Филипъ

Мать: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.02.1864

Муж: Миногинъ Лавръ

Рождение ребёнка
03.01.1865

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1866

Сын: Миногинъ Сергей

Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мамыкина Арина

Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипакина Агафья

Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ

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