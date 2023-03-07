Миногина (Зайцева) Любовъ
Место рождения
Дата рождения24.09.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1843
Отец: Зайцевъ Филипъ
Мать: Зайцева Федосья
Бракосочетание
16.02.1864
Муж: Миногинъ Лавръ
Рождение ребёнка
03.01.1865
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ
Рождение ребёнка
06.10.1866
Сын: Миногинъ Сергей
Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мамыкина Арина
Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипакина Агафья
Отец ребёнка: Миногинъ Лавръ