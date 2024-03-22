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Зайцевъ Филипъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1816

Дата смерти

08.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1816

Отец: Зайцевъ Ерофей

Мать: Зайцева Кувшинова Авдотья Емельянова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Жена: Зайцева Федосья

Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Зайцевъ Романъ

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1840

Сын: Зайцевъ Матвей

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Зайцева Маремьяна

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1843

Дочь: Миногина Любовъ

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1846

Сын: Зайцевъ Федоръ

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1848

Дочь: Колбинцева Устинья

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1851

Сын: Зайцевъ Сергей

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1853

Дочь: Зайцева Евдокия

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1854

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1857

Дочь: Зайцева Татьяна

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.02.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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