Зайцевъ Филипъ
Место рождения
Дата рождения21.11.1816
Дата смерти08.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1816
Отец: Зайцевъ Ерофей
Бракосочетание
?.01.1835
Жена: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Зайцевъ Романъ
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
13.11.1840
Сын: Зайцевъ Матвей
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Зайцева Маремьяна
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
24.09.1843
Дочь: Миногина Любовъ
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
21.02.1846
Сын: Зайцевъ Федоръ
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
20.09.1848
Дочь: Колбинцева Устинья
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
04.10.1851
Сын: Зайцевъ Сергей
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
01.03.1853
Дочь: Зайцева Евдокия
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
16.04.1854
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
09.01.1857
Дочь: Зайцева Татьяна
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Смерть
08.02.1888