Колбинцева (Зайцева) Устинья
Место рождения
Дата рождения20.09.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848
Отец: Зайцевъ Филипъ
Мать: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
19.11.1872
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.12.1873
Дочь: Севастьянова Анисия
Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Гликерия
Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миногина Мария
Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ