Колбинцева (Зайцева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Зайцева) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848

Отец: Зайцевъ Филипъ

Мать: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1872

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.12.1873

Дочь: Севастьянова Анисия

Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Колбинцевъ Константинъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артамонова Гликерия

Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миногина Мария

Отец ребёнка: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

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