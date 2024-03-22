Севастьянова (Колбинцева) Анисия
Место рождения
Дата рождения28.12.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1873
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
29.05.1897
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
22.10.1898
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
08.08.1902
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
06.05.1904
Сын: Севастьяновъ Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
02.05.1906
Дочь: Севастьянова Зоя
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
02.08.1907
Сын: Севастьяновъ Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
17.10.1910
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
30.07.1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай