Севастьянова (Колбинцева) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Колбинцева) Анисия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.12.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1873

Отец: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Мать: Колбинцева Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1897

Сын: Севастьяновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1898

Сын: Севастьяновъ Константинъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Севастьяновъ Александръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1904

Сын: Севастьяновъ Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1906

Дочь: Севастьянова Зоя

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Севастьяновъ Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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