Севастьяновъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Николай

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1869

Отец: Севастьяновъ Андреянъ

Мать: Севастьянова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1897

Сын: Севастьяновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1898

Сын: Севастьяновъ Константинъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Севастьяновъ Александръ

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1904

Сын: Севастьяновъ Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1906

Дочь: Севастьянова Зоя

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1915

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Севастьянова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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