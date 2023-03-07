Севастьяновъ Николай
Место рождения
Дата рождения16.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1869
Отец: Севастьяновъ Андреянъ
Мать: Севастьянова Федосья
Бракосочетание
24.01.1896
Жена: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
29.05.1897
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
22.10.1898
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
08.08.1902
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
06.05.1904
Сын: Севастьяновъ Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
02.05.1906
Дочь: Севастьянова Зоя
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
02.08.1907
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
17.10.1910
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия
Рождение ребёнка
30.07.1915
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Севастьянова Анисия