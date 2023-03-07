Зайцева (Гордеева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Гордеева) Федосья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.06.1815

Дата смерти

20.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1815

Отец: Гордеевъ Павелъ

Мать: Гордеева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Зайцевъ Филипъ

Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Зайцевъ Романъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1840

Сын: Зайцевъ Матвей

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Зайцева Маремьяна

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1843

Дочь: Миногина Любовъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1846

Сын: Зайцевъ Федоръ

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1848

Дочь: Колбинцева Устинья

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1851

Сын: Зайцевъ Сергей

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1853

Дочь: Зайцева Евдокия

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1854

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1857

Дочь: Зайцева Татьяна

Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.01.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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