Зайцева (Гордеева) Федосья
Место рождения
Дата рождения06.06.1815
Дата смерти20.01.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1815
Отец: Гордеевъ Павелъ
Мать: Гордеева Василиса
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Зайцевъ Романъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
13.11.1840
Сын: Зайцевъ Матвей
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Зайцева Маремьяна
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
24.09.1843
Дочь: Миногина Любовъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
21.02.1846
Сын: Зайцевъ Федоръ
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
20.09.1848
Дочь: Колбинцева Устинья
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
04.10.1851
Сын: Зайцевъ Сергей
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
01.03.1853
Дочь: Зайцева Евдокия
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
16.04.1854
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Рождение ребёнка
09.01.1857
Дочь: Зайцева Татьяна
Отец ребёнка: Зайцевъ Филипъ
Смерть
20.01.1899