Гордеева (Зоркова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Зоркова) Василиса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775

Дата смерти

20.06.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Зорковъ Григорий

Мать: Зоркова Степанида Абросимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гордеевъ(прием.) Петръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Гордеевъ(прием.) Никифоръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1800

Сын: Гордеевъ(прием.) Матвей

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1802

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Гордеева Устинья

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Рождение ребёнка
21.11.1804

Дочь: Латышева Екатерина

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Варганова Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Гордеевъ Петръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Рождение ребёнка
25.10.1810

Сын: Гордеевъ Кузьма

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1813

Дочь: Гордеева Марья

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1815

Дочь: Зайцева Федосья

Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Павелъ

Смерть
20.06.1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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