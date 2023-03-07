Гордеева (Зоркова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти20.06.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Гордеевъ(прием.) Никифоръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
09.08.1800
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
25.02.1802
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Гордеева Устинья
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
21.11.1804
Дочь: Латышева Екатерина
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Варганова Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гордеевъ Петръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
25.10.1810
Сын: Гордеевъ Кузьма
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
02.04.1813
Дочь: Гордеева Марья
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Рождение ребёнка
06.06.1815
Дочь: Зайцева Федосья
Отец ребёнка: Гордеевъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Павелъ
Смерть
20.06.1850