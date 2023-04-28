Зорковъ Артемий
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти02.05.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Зорковъ Григорий
Бракосочетание
19.01.1785
Жена: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Зорковъ Яковъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Зорковъ Василій
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Зорковъ Иванъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Смерть
02.05.1804