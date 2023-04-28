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Зорковъ Артемий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Дата смерти

02.05.1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Зорковъ Григорий

Мать: Зоркова Степанида Абросимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1785

Жена: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Рождение ребёнка
1794

Сын: Зорковъ Яковъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Зорковъ Василій

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зорковъ Иванъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.05.1804
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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