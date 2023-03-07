Зорковъ Дементий
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Зорковъ Григорий
Бракосочетание
13.11.1793
Жена: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
24.02.1799
Сын: Зорковъ Герасимъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
02.02.1800
Сын: Зорковъ Дмитрій
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
15.09.1802
Сын: Зорковъ Осипъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
03.08.1809
Дочь: Севастьянова Романова Авдотья
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
19.11.1811
Дочь: Зоркова Катерина
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Смерть
1833