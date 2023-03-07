Зорковъ Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорковъ Дементий

Зорковъ Дементий

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Зорковъ Григорий

Мать: Зоркова Степанида Абросимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1793

Жена: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1799

Сын: Зорковъ Герасимъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1800

Сын: Зорковъ Дмитрій

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1802

Сын: Зорковъ Осипъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1809

Дочь: Севастьянова Романова Авдотья

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1811

Дочь: Зоркова Катерина

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1833
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close