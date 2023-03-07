Севастьянова Романова (Зоркова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Романова (Зоркова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.1809

Дата смерти

03.01.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1809

Отец: Зорковъ Дементий

Мать: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Севастьяновъ Платонъ

Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Севастьяновъ Владимиръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1836

Сын: Севастьяновъ Григорий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Романовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
07.10.1838

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1841

Дочь: Любовъ

Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1845

Сын: Романовъ Василий

Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.01.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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