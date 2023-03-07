Севастьянова Романова (Зоркова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения03.08.1809
Дата смерти03.01.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1809
Отец: Зорковъ Дементий
Мать: Зоркова Ирина
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Севастьяновъ Платонъ
Рождение ребёнка
07.07.1835
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Рождение ребёнка
03.10.1836
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Романовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
07.10.1838
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
20.09.1841
Дочь: Любовъ
Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
08.03.1845
Сын: Романовъ Василий
Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ
Смерть
03.01.1865