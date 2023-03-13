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Романовъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Романовъ Никита

Мать: Романова Афимья

Бракосочетание
04.02.1807

Жена: Романова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Романова Орина

Мать ребёнка: Романова Василиса

Рождение ребёнка
27.06.1820

Сын: Романовъ Иванъ

Мать ребёнка: Романова Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Романовъ Петръ

Мать ребёнка: Романова Василиса

Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Севастьянова Романова Авдотья

Рождение ребёнка
07.10.1838

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Севастьянова Романова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1841

Дочь: Любовъ

Мать ребёнка: Севастьянова Романова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1845

Сын: Романовъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Романова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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