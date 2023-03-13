Романовъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1786
Отец: Романовъ Никита
Мать: Романова Афимья
Бракосочетание
04.02.1807
Жена: Романова Василиса
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Романова Орина
Мать ребёнка: Романова Василиса
Рождение ребёнка
27.06.1820
Сын: Романовъ Иванъ
Мать ребёнка: Романова Василиса
Рождение ребёнка
1821
Сын: Романовъ Петръ
Мать ребёнка: Романова Василиса
Бракосочетание
?.01.1837
Рождение ребёнка
07.10.1838
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Севастьянова Романова Авдотья
Рождение ребёнка
20.09.1841
Дочь: Любовъ
Мать ребёнка: Севастьянова Романова Авдотья
Рождение ребёнка
08.03.1845
Сын: Романовъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Романова Авдотья