Романова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

?.08.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Фадей Ефимовъ

Мать: Фадеева Татьяна

Бракосочетание
04.02.1807

Муж: Романовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Романова Орина

Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
27.06.1820

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Романовъ Петръ

Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ

Смерть
?.08.1836
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