Романова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти?.08.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Фадей Ефимовъ
Мать: Фадеева Татьяна
Бракосочетание
04.02.1807
Муж: Романовъ Никифоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Романова Орина
Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
27.06.1820
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821
Сын: Романовъ Петръ
Отец ребёнка: Романовъ Никифоръ
Смерть
?.08.1836