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Романовъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

25.02.1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Романовъ Павелъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Романовъ Семенъ

Мать ребёнка: Романова Афимья

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1786

Сын: Романовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Романова Афимья

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Черемухина Катерина

Мать ребёнка: Романова Афимья

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1792

Сын: Романовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Романова Афимья

Рождение ребёнка
1793

Сын: Романовъ Гаврила

Мать ребёнка: Романова Авдотья

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лямина Варвара

Мать ребёнка: Романова Авдотья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Романовъ Антипъ

Мать ребёнка: Романова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Авдотья

Смерть
25.02.1814
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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