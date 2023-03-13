Романовъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти25.02.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Романовъ Павелъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Романовъ Семенъ
Мать ребёнка: Романова Афимья
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1786
Сын: Романовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Романова Афимья
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Черемухина Катерина
Мать ребёнка: Романова Афимья
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1792
Сын: Романовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Романова Афимья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Романовъ Гаврила
Мать ребёнка: Романова Авдотья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лямина Варвара
Мать ребёнка: Романова Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Романовъ Антипъ
Мать ребёнка: Романова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Авдотья
Смерть
25.02.1814